Uomini e Donne, Alessandro Zarino rompe il silenzio su Witty dopo il ‘no’ di Veronica, che è diventata la nuova tronista: le sue parole sono piene di delusione.

Alessandro Zarino ha fatto innamorare il pubblico di Uomini e Donne per la sua semplicità e la sua riservatezza, che sembravano aver conquistato anche il cuore della corteggiatrice Veronica Burchielli. Nella puntata del dating show registrata ieri, il tronista ha scelto a sorpresa la bella Veronica, che però ha rifiutato, per poi salire a sua volta sul trono al posto di Zarino. Oltre al danno anche la beffa, dunque, per il napoletano, che si è lasciato andare a un lungo sfogo davanti alle telecamere di Witty Tv, esprimendo tutta la sua delusione e il rammarico per com’è finita la sua esperienza a Uomini e Donne, ma soprattutto per il comportamento di Veronica: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino si sfoga dopo il ‘no’ di Veronica: parole durissime

Alessandro Zarino ha terminato nel peggiore dei modi il suo percorso a Uomini e Donne. Nella puntata registrata ieri, infatti, il tronista ha scelto a sorpresa Veronica Burchielli, intenzionato a darle dimostrazione del suo reale interesse e ad approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Non la pensava così, evidentemente, la ragazza, che ha rifiutato di uscire dal programma con lui, poiché riteneva questa scelta forzata e non spontanea. Dopo il no, Veronica ha avuto l’opportunità di diventare a sua volta tronista e ha accettato senza troppe remore.

La reazione di Alessandro è arrivata ai microfoni di Witty Tv. L’ex tronista si è detto rammaricato per quello che è successo, e ha definito la situazione irrecuperabile: ‘Lei ha fatto la sua scelta, se avesse avuto interesse nel conoscermi avrebbe rifiutato il trono’, ha tuonato Alessandro, mettendo così in dubbio l’onestà di Veronica durante il loro percorso di consocenza. ‘L’ho persa ormai, volevo solo dimostrarle che ci tenevo a lei’, ha detto Zarino con gli occhi quasi lucidi. Il video in questione attualmente non è presente sul sito di Witty, ma sta circolando da diverse ore sul web, in particolare in alcune pagine dedicate all’ormai ex tronista.