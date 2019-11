Adriano Celentano ha concesso un’intervista inedita a Silvia Toffanin, andata in onda oggi 2 novembre a Verissimo. Ecco le sue parole.

Giovedì 7 novembre torna Adrian su Canale Cinque: c’è grande attesa per i telespettatori che sono curiosi di vedere non solo il programma ma anche lui in persona. Ebbene si, Adriano Celentano sarà presente nel suo show. Cosa si inventerà? Da lui ci si può aspettare qualsiasi cosa. In esclusiva oggi 2 novembre 2019 il noto artista italiano è stato in compagnia di Silvia Toffanin per svelare qualche dettaglio sul “nuovo” show. Non nello studio di Verissimo, ma sul palco di Adrian, in un momento di prove. Tra una pausa ed un’altra ha riempito il suo tempo libero insieme alla conduttrice di Canale Cinque. Sentiamo le sue parole…

Verissimo, Adriano Celentano: “Adrian tratta tutti i temi, tranne uno”

Adriano Celentano non è un personaggio convenzionale: è capace di stravolgere tutto, di dire qualcosa ma in verità non svelare nulla. Ha parlato in esclusiva insieme a Silvia Toffanin del nuovo show, Adrian, che prenderà il via il prossimo giovedì, 7 novembre. Oggi 2 novembre nella puntata di Verissimo, il famoso artista italiano ha svelato: “Il pubblico amerà più Adrian che Adriano. Io non mi sento un politico ma sono preoccupato in questo periodo. Per via dei cambiamenti climatici, per le cose che succedono in giro. Per questo motivo ho scritto Adrian. Adrian tratta tutti temi tranne uno”.

Celentano non ha voluto rispondere alla domanda della conduttrice, “Quale?”. Ha replicato chiedendo una nuova domanda. Sale la curiosità nei telespettatori: cosa si inventerà Adriano Celentano nel suo show? Da lui ci si può aspettare qualsiasi cosa!

“Sei così anche nella vita?” ha chiesto la Toffanin: “No, nella vita sono peggio” la risposta dell’ospite di questa puntata di Verissimo.