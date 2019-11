Wanda Nara, il travestimento per Halloween manda Instagram in tilt: l’abito della conduttrice è cortissimo e molto scollato, fan in delirio per lei.

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella showgirl argentina è molto attiva sui social, dove condivide tantissimi scatti che la ritraggono nel suo quotidiano, come mamma e moglie, ma anche tante foto che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue forme esplosive. Oltre a essere una mamma e moglie devota, infatti, Wanda anche una donna bellissima, e non ha paura a mostrarlo anche su Instagram, dove si fa vedere spesso anche senza veli. Poco fa la conduttrice di Tiki taka ha pubblicato un altro scatto da urlo, che la vede travestita per Halloween: l’abito di Wanda è cortissimo e ha una scollatura molto profonda, la foto ha mandato i fan in delirio.

Wanda Nara, l’abito per Halloween è cortissimo e super scollato: Instagram in delirio per lei

Wanda Nara ha voluto festeggiare Halloween con un travestimento di tutto rispetto. Dopo la puntata di Tiki Taka dedicata al turno infrasettimanale di campionato, la bella argentina ha raggiunto il marito Mauro Icardi a Parigi, per trascorrere del tempo con lui, visto che quest’anno l’attaccante ha dovuto lasciare Milano per giocare nel Paris Saint Germain e i due non vivono più sotto lo stesso tetto. In occasione della festa di Halloween, anche Wanda, così come tantissimi altri vip, ha voluto travestirsi, unendo al look ‘spaventoso’ anche una buona dose di sensualità.

L’argentina è vestita da Cappuccetto Rosso in versione horror, con un trucco spaventoso in viso, ma soprattutto con un abito che ha stuzzicato non poco la fantasia dei fan. Il vestito della Nara, infatti, è cortissimo e particolarmente scollato. Lei indossa delle calze a rete che rendono l’outfit ancora più ‘audace’, nonchè un particolare reggiseno che fuoriesce dalla scollatura. Insomma, più che horror, Wanda è super e il suo look ha mandato Instagram in delirio.