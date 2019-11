Alberto Urso è stato ospite nella puntata odierna di “Domenica In”, programma condotto da Mara Venier. La conduttrice gli ha dato un consiglio molto intimo

Alberto Urso è stato ospite nella puntata odierna di Domenica In, programma condotto su Rai Uno da Mara Venier. La conduttrice si è complimentata per la straordinaria carriera del vincitore della scorsa edizione di Amici ed ha ricordato che i suoi esordi furono su Rai Uno. Alberto, infatti, partecipò ad un’edizione di Ti lascio una canzone, talent show dedicato ai più piccoli e condotto da Antonella Clerici. La Venier, inoltre, si è lasciata sfuggire un consiglio molto molto intimo.

Alberto Urso e il consiglio intimo di Mara Venier a Domenica In

Alberto ha più volte sottolineato come Maria De Filippi sia per lui una mamma. Oggi, però, anche Mara Venier, che l’ha ospitato a Domenica In, gli ha dato un consiglio da mamma. La conduttrice, infatti, ha raccontato di aver consigliato al giovane tenore di curarsi un piccolo brufolo sulla guancia ed ha aggiunto: “Gli ho consigliato di fare anche qualche altra cosa, altrimenti si riempie di brufoli“. Il consiglio della Venier, ovviamente, riguarda la sfera privata, oltre che intima del vincitore di Amici. Tale sfera, però, sappiamo che è molto attiva, dato che il tenore è fidanzato con Valentina Vernia, ballerina dell’ultima edizione del talent show di Canale 5.

Alberto poi ha concesso una bellissima intervista alla padrona di casa ed ha cantato anche una canzone napoletana. Il tenore, infatti, è appassionato di musica napoletana e a Ti lascio una canzone emozionò tutti interpretando il brano “Te voglio bene assai” di Lucio Dalla. Urso si è esibito nello studio di Domenica In cantando lo stesso brano e questa volta ha emozionato Mara Venier. Anche la conduttrice, infatti, ama la musica napoletana.