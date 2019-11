L’ex vincitore di Amici, Alberto Urso, a poche ore dalla sua intervista a Domenica In, ha ricevuto una splendida notizia: ecco di che cosa parliamo.

Finalmente ce l’ha fatta. Finalmente oggi, domenica 3 Novembre, Alberto Urso sarà uno degli ospiti di Mara Venier. Nella puntata di oggi di Domenica In, infatti, l’ex vincitore di Amici, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, si racconterà alla zia d’Italia. Non perdendo occasione, com’è giusto che sia, di allietare il pubblico con il suo nuovo singolo e la sua voce formidabile. Come ricorderete, se ne parlava già da tempo dell’intervista del cantante allo show di Rai Uno. Ma, quasi all’ultimo secondo, la sua ospitata era stata bloccata proprio dall’azienda di Viale Mazzini. Adesso, invece, è tutto confermato. Tanto che, da quanto si evince dalle recenti Instagram Stories della Venier, ieri il cantante è stato impegnato nelle prove. Ma le sorprese non finiscono qui. Perché, a poche ore dalla sua intervista, Alberto ha ricevuto una splendida notizia. Ecco di che cosa parliamo.

Albero Urso, la splendida notizia a poche ore da Domenica In

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Tu si que Vales. Appuntamento che, come tutti gli altri, si è dimostrato davvero imperdibile. Non soltanto per la sfuriata di Maria De Filippi contro un concorrente, ma anche per gli ospiti presenti in studio. In primis, Emma Marrone. Che, dopo la sorpresa della regina di Mediaset, si è voluta presentare negli studi televisivi per cantare Io sono Bella, uno dei suoi nuovi singoli. In secundis, Alberto Urso. Ecco. Proprio in occasione dell’uscita del suo nuovo album, l’ex vincitore di Amici si è ‘ricongiunto’ con la De Filippi. È proprio in quest’occasione che il bel siciliano ha ricevuto una splendida notizia. Come testimoniato anche da un suo recente post su Instagram, il giovane Urso ha ricevuto il disco d’oro.

Un traguardo davvero molto importante. Soprattutto se si considera l’età di Alberto. Data la sua immensa bravura, però, i risultati non potevano essere differenti.