Chi è Massimo Gramellini: età, carriera, vita privata e il doloroso retroscena sulla sua infanzia, che ha raccontato in uno dei suoi romanzi.

Massimo Gramellini non ha certo bisogno di presentazioni: editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, ha scritto numerosi romanzi di grande successo ed è conosciuto dal grande pubblico per la sua presenza in passato a Che Tempo Che Fa e per il programma ‘Le Parole della Settimana’, che conduce su Rai Tre dal 2016. Non tutti però conoscono alcuni retroscena della sua vita privata: proviamo a ripercorrere insieme la sua brillante carriera e la sua particolare storia di vita, segnata da un grande dolore.

Massimo Gramellini chi è: età, carriera e vita privata dello scrittore e giornalista

Massimo Gramellini è nato a Torino il 2 ottobre del 1960, ha dunque compiuto da poco 59 anni. Nel 1985, dopo la laurea in Giurisprudenza, comincia a collaborare con diversi quotidiani importanti, nell’ambito sportivo. Nel 1991 passa alla politica, diventando prima corrispondente da Montecitorio e poi inviato di guerra a Sarajevo. Successivmente approda a La Stampa, dove nel 1999 inaugura la sua rubrica di maggiore successo, il ‘Buongiorno’, che racconta ogni giorno un evento importante, e che terrà fino al 2017, anno in cui passa al Corriere Della Sera, di cui oggi è vicedirettore. Nel frattempo arriva in tv, prima con uno spazio all’interno di Che tempo Che Fa, e poi dal 2016 con un programma tutto suo su Rai Tre, ‘Le Parole della settimana’.

La vita privata di Gramellini è stata segnata dalla perdita della mamma quando lui aveva solo 9 anni. La donna, malata di cancro, si è suicidata, ma la verità dei fatti per Massimo è arrivata solo nel 2010, quando aveva 40 anni, svelatagli da una cara amica di sua mamma. Il doloroso retroscena sulla vita di Gramellini è raccontato nel suo romanzo di maggiore successo, Fai Bei Sogni, uscito nel 2012, dopo ‘L’ultima riga delle favole’, altro grande boom di vendite in Italia. Gramellini si è sposato due volte, prima con la collega Maria Laura Rodotà, dalla quale ha divorziato nel 1998, e la seconda con Simona Sparaco, di 18 anni più giovane di lui, che lo ha reso padre del piccolo Tommaso lo scorso marzo. Proprio dell’esperienza della paternità tratta l’ultimo romanzo di Gramellini, ‘Prima che tu venga al mondo’, uscito il 31 ottobre.