Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno: età, vita privata e carriera

Chi è Daniela Zuccoli la vedova di Mike Bongiorno: scopriamo insieme l’età, la vita privata e la carriera della stilista Italiana

Daniela Zuccoli è stata la moglie dell’amatissimo conduttore televisivo, scomparso nel 2009 Mike Bongiorno. Ma scopriamo insieme, qualcosa in più sulla sua vita privata, l’età, gli studi e la carriera da stilista.

Daniela Bongiorno: età, carriera e vita privata

Daniela Zuccoli nasce a Milano il 13 maggio 1950 e sin da giovane coltiverà la passione per la moda, che nel tempo l’ha portata a diventare una stilista di successo e affermata nel settore. La Zuccoli, ha incontrato Mike Bongiorno negli anni 70, infatti i due si conobbero ad un evento a Capri, in cui la donna lavorava come hostess di “Maremoda”. Sembrerebbe che due siano stati corti da un vero e proprio colpo di fulmine, infatti dopo solo un anno i due confermarono la loro relazione e nel marzo 1972 convolarono a nozze, a Londra. Dal matrimonio tra Mike Bongiorno e Daniela sono nati tre figli: Niccolò, Leonardo e Michele Pietro Filippo; i tre sono affermati imprenditori e aiutano la madre nella gestione della “Bongiorno Production”, una casa di produzione cinematografica e televisiva. Oltre a questo impiego, la Zuccoli, ricordiamo che è anche una stilista e per anni si è occupata della “Maison Daniela Bongiorno“. La donna ha sempre asserito di essere stata molto legata a Mike Bongiorno e che i due erano molto felici insieme. Attualmente la Zucconi non vive più nella casa che condivideva con Mike Bongiorno, ma ha comunque deciso di non andare via da Milano. Dopo la scomparsa del marito la donna è stata per molto tempo sola, ma a distanza di 6 anni dalla morte di Mike, Daniela ha ammesso di star frequentando un altro uomo di nome Elio. L’uomo non è conosciuto nel mondo dello spettacolo, quindi non si riescono ad avere notizie in più sulla sua vita.