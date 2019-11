Durante la sua esibizione a Tu si que Vales, Emma Marrone è stata protagonista di un episodio davvero vergognoso sui social: ecco cosa è successo.

La terza puntata di Tu si que Vales è stato un vero e proprio successo. Diversi, infatti, sono stati i momenti letteralmente imperdibili dell’appuntamento di ieri. In primis, ovviamente, la sfuriata che Maria De Filippi ha fatto nei confronti di un concorrente. Ma non solo. Perché, dopo l’annuncio del suo ritiro immediato dalle scene per un problema di salute, Emma Marrone è ritornata a cantare. E, in occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘Fortuna’, nello show del sabato sera, l’ex vincitrice di Amici si è esibita sulle note de ‘Io sono bella’. Tuttavia, è proprio durante la sua performance che la cantante salentina è stata protagonista di un episodio davvero vergognoso. Ecco di che cosa parliamo.

Emma Marrone, episodio vergognoso durante la sua esibizione a Tu si que Vales

Dopo l’annuncio del ritiro immediato dalle scene per un motivo di salute, Emma Marrone è tornata più grintosa che mai. Dopo l’intervista a Che Tempo che Fa, ieri sera la cantante salentina è stata ospite nella puntata di Tu si que Vales. Dove ha potuto nuovamente esibirsi sulle note del suo nuovo singolo ‘Io sono bella’. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, è proprio durante la sua performance che la cantante salentina è stata protagonista di un episodio davvero vergognoso sui social. Sotto al post Instagram di Witty che riguardava l’ingresso in studio dell’ex vincitrice di Amici, è apparso questo commento:

Il commento, da come si può chiaramente vedere, è davvero assurdo. L’utente in questione, infatti, attacca duramente la cantante salentina. Prendendo di mira, quindi, non soltanto le sue doti artistiche, ma facendo riferimento al problema di salute di qualche settimana fa. L’ha definita, infatti, ‘vittima’. Insomma, un episodio davvero riprovevole. Contro al quale, sebbene Emma non abbia reagito in prima persona, ha risposto una fan della cantante.