Rosario Fiorello ha aperto la puntata odierna di “Domenica In” ed ha fatto piangere la conduttrice Mara Venier: di seguito vi spieghiamo il motivo

Rosario Fiorello ha aperto la puntata odierna di “Domenica In“, programma condotto su Rai Uno da Mara Venier. Lo showman ha fatto una vera e propria incursione all’insaputa della conduttrice. L’arrivo del comico, presto su Rai Play con il nuovo programma “Viva Rai Play“, ha fatto gioire il pubblico di Domenica In ma soprattutto ha fatto piangere la conduttrice Mara Venier. Di seguito vi spieghiamo perchè Zia Mara ha pianto in diretta davanti a Fiorello.

Fiorello fa emozionare Mara Venier a Domenica In

Nella puntata odierna di Domenica In, Fiorello si è presentato nello studio all’insaputa di Mara Venier. La conduttrice ha accolto con gioia lo showman e si è addirittura emozionata per il suo arrivo. La Venier, infatti, ha raccontato di aver sentito in settimana il comico e questo le aveva detto che sarebbe intervenuto nel programma di Rai Uno, ma lei non l’aveva creduto. Oggi, inoltre, è un giorno molto triste per la conduttrice, perchè il suo amore è partito per il Porto Rico e di conseguenza la Venier ha dichiarato: “Oggi ci voleva proprio un amico“. Sarebbe stato difficile per la Zia Mara partire con il piede giusto, ma per fortuna Rosario ha saputo allietare la sua giornata. Il comico ha raccontato poi un aneddoto riguardo alla sua amicizia storia con Mara Venier. Anche in quel caso la conduttrice l’ha ringraziato per esserle stata sempre vicino.

Il comico ovviamente ha parlato anche del suo nuovo programma, “Viva Rai Play”, in arrivo sulla piattaforma digitale della rete pubblica. Rosario ha raccontato a Mara e ai telespettatori come vedere il suo nuovo programma e soprattutto come scaricare l’applicazione Rai Play.