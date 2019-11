Giulia De Lellis stesa sul letto: l’intimo è sgambato, si vede un po’ troppo

Giulia De Lellis si lascia immortalare stesa sul letto: l’intimo che indossa è, però, molto sgambato e per questo si vede un po’ troppo.

Tra pochi giorni ritornerà in Italia, Giulia De Lellis. Dopo più di 4 settimane di assoluto riposo e relax, l’influencer romana è pronta a ritornare nel suo paese. E, soprattutto, ad abbracciare nuovamente la sua famiglia, le sue nipotine e i suoi amici. Prima di poterlo fare, però, si è lasciata immortalare in una posa davvero pazzesca. Anzi, per dirla meglio, prima partire, ha condiviso su Instagram una foto davvero pazzesca. Che, com’è giusto che sia, ha suscitato numerosi commenti di apprezzamento per la sua smisurata bellezza. Si lascia immortalare stesa a letto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A catturare l’attenzione dei suoi fan, però, è il completino intimo che indossa. Ecco perché.

Giulia De Lellis stesa sul letto: l’intimo è sgambato, Instagram è in visibilio

Nonostante le sue cinque settimane di pausa da tutto, Giulia De Lellis non ha mai perso occasione di poter interagire con i suoi fan. Come è abituata a fare, infatti, l’influencer romana, seppure in giro con Andrea Iannone per il tour della MotoGp, è stata molto attiva sui social. Quotidianamente, infatti, ha condiviso con essi parte della sua giornata. E non solo. È proprio per questo motivo che, prima di ritornare in Italia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto davvero formidabile. Ecco di che cosa parliamo:

È stesa a letto, Giulia De Lellis. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione di tutti, però, è un unico dettaglio. Quale? Beh, il completino intimo. È proprio questo, com’è giusto che sia, che ‘impressiona’ i suoi followers. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, il ‘pezzo di sotto’ del completino è davvero molto sgambato. E questo permette di evidenziare, senza alcun dubbio, la forma fisica che, nonostante la vacanza, Giulia ha mantenuto in queste settimane. Fatto sta, comunque, che la De Lellis è ancora una volta incantevole. E non siamo i soli a dirlo. In pochissimo tempo, lo scatto è stato subissato da commenti di apprezzamento.

