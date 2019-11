Guendalina Tavassi, lo scatto a letto fa impazzire i fan: maglia cortissima e slip minuscolo per l’influencer, Instagram diventa ‘infuocato’.

Guendalina Tavassi è il sogno di moltissimi uomini, c’è poco da dire. L’ex gieffina, spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, è diventata un’influencer di successo ed è davvero seguitissima su Instagram. Il suo profilo pullula di scatti che mettono in evidenza le sue forme a dir poco esplosive, nonché di momenti di vita familiare insieme al marito Umberto D’Aponte e ai loro figli. La coppia è molto affiatata e spesso Guendalina pubblica dei siparietti imperdibili tra lei e il marito. Poco fa l’influencer ha infiammato Instagram con uno scatto che mette in mostra tutta la sua femminilità: l’influencer indossa degli slip minuscoli e una maglia cortissima e si trova a letto. La foto ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Guendalina Tavassi a letto, slip minuscoli e maglia cortissima: fan in delirio

Guendalina Tavassi sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer poche ore fa ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato su Instagram, mostrandosi in intimo a letto, in una posa particolarmente ‘ammiccante’. L’influencer ha una bellezza esplosiva e un outfit che stuzzica la fantasia dei fan, perché indossa una maglia super corta, che lascia scoperta la pancia e il suo piercing all’ombelico, e degli slip bianchi davvero minuscoli, che mettono ben in evidenza le sue forme da urlo, in partocolare il suo lato B. Anche la posa di Guenda, come dicevamo, è molto attraente, così come la sua espressione, tanto che lo scatto ha ottenuto un successo incredibile su Instagram, scatenando subito migliaia di like e tantissimi commenti, tutti di fan in adorazione per la bellezza di Guendalina e per la sua innata sensualità.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI