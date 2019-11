Chi è Simone Gandolfo, il Mago Zurlì ne I Ragazzi Dello Zecchino D’Oro

Chi è l’attore che interpreta il Mago Zurlì nel film tv di Rai 1 I Ragazzi dello Zecchino D’Oro: Simone Gandolfo.

Questa sera va in onda I Ragazzi Dello Zecchino D’Oro, il film tv Rai in onda su Rai 1 che racconta proprio la storia di questo straordinario show ideato da Cino Tortorella e portato avanti negli anni con la straordinaria Mariele Ventre e il personaggio meraviglioso di Topo Gigio. Simone Gandolfo è l’attore che interpreta proprio Cino Tortorella e quindi il famigerato Mago Zurlì. Ma chi è questo attore e dove lo abbiamo già visto? Cerchiamo di conoscerlo meglio.

I Ragazzi dello Zecchino D’Oro: il Mago Zurlì è Simone Gandolfo

Intervistato negli studi di Uno Mattina in Famiglia, Simone Gandolfo ha raccontato che interpretare il Mago Zurlì è stato quasi un sogno da cui era difficile staccarsi: “Quando uno da piccolo sogna di fare l’attore – spiega Simone – Lo fa perché si vuole mascherare e vuole diventare qualcun’altro. E quale migliore occasione di mettersi una calzamaglia azzurra e fare il Principe Azzurro? Il Mago Zurlì è stato una icona, l’emblema del principe azzurro che ha plasmato un po’ tutti noi”.

Chi è Simone Gandolfo: il Mago Zurlì de I Ragazzi dello Zecchino D’Oro

Simone Gandolfo, classe 1980 nasce a Imperia il 5 marzo e da subito la sua passione per il mondo della cinematografia si fa sentire. Tante le fiction cui ha preso parte come La baronessa di Carini nel 2007, Zodiaco nel 2008 e Distretto di Polizia nel 2009. Al cinema ha recitato nel film La tigre e la neve con la regia di Roberto Benigni e l’opera che lo ha letteralmente fatto balzare agli onori delle cronache è stata La Leggenda del Bandito e il Campione con Beppe Fiorello in cui interpretava Costante Girardengo. Tra i tanti lavori fatti ricordiamo:

Don Matteo 10

Rocco Schiavone

Un passo dal cielo 4

C’era una volta Studio Uno

Io sono Mia

Che Dio ci aiuti

La strada di casa

I ragazzi dello Zecchino d’Oro

Simone Gandolfo, produttore e regista, cosa ha fatto

Simone Gandolfo però ha anche fondato una sua casa di produzione cinematografica nella sua città natale, Imperia, chiamata Macaia Film. Con questa ha prodotto e diretto Pericolo Verticale, con Luca Argentero, e Sea Angels, una factual serie per Tv 2000 che raccontava dei migranti a Lampedusa.