Maledetti Amici Miei, tutto sul programma che va in onda ogni giovedì su Rai Due: cast, grandi ospiti, musiche e i momenti più emozionanti visti finora.

Maledetti Amici Miei è il nuovo programma targato Rai Due, che va in onda ogni giovedì, in prima serata, dal 3 ottobre. Cast di tutto rispetto e grandissimi ospiti per lo show, che ha un tono comico-satirico decisamente irriverente, ma allo stesso tempo irresistibile, reso tale anche dalla bravura dei protagonisti. Il cast del programma, infatti, è composto dai grandi attori Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Max Tortora, Sergio Rubini e Margherita Buy, accompagnati dal regista e attore Giovanni Veronesi. Tutti attori dalla grandissima esperienza e da carisma indiscutibile, accompagnati in apertura dalle musiche di Paolo Conte e in chiusura da un testo ogni volta diverso presentato da un’altra attrice di importante, la bella Valeria Solarino. Proviamo a ripercorrere insieme le prime 5 puntate, con tutti gli ospiti e i momenti più emozionanti visti finora.

Maledetti Amici Miei: gli ospiti e le grandi emozioni delle prime puntate

Maledetti Amici Miei è quasi alla fine della sua prima edizione. Finora sono infatti andate in onda cinque puntate delle 7 previste. Ogni giovedì Alessandro Haber, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi sono i 4 amici ultra cinquantenni che si riuniscono sul tetto di un palazzo per dirsi tutto ciò che desiderano, senza filtri e spesso anche senza copione, solo basandosi sulla conoscenza che hanno l’uno dell’altro e sulla loro grande esperienza attoriale. Quello che ne viene fuori è uno show imperdibile, nel quale di tanto in tanto interviene la ‘maestra di ansia’ Margherita Buy, che condivide ongi volta una sua riflessione, e il simpaticissimo Max Tortora, che conduce contemporaneamente la parodia dello show.

Tantissimi gli ospiti che si sono susseguiti in queste prime puntate, da Carlo Verdone a Monica Bellucci, passando per Fiorello, Diego Abatantuono, Brunori Sas, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e tantissimi altri personaggi illustri, che si sono messi alla prova insieme ai ‘padroni di casa’. Tanti anche i momenti emozionanti regalati al pubblico tra una risata e l’altra, come il commovente monologo di Giovanni Veronesi su sua madre, o anche le parole di Rocco Papaleo sulla paura, che hanno fatto riflettere ed emozionare tutti.