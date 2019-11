Massimo Boldi è stato ospite nella puntata odierna di Domenica In, condotto da Mara Venier, ed ha fatto un gesto che farà arrabbiare molto Barbara D’Urso

Massimo Boldi è stato ospite nella puntata odierna di Domenica In, programma in onda su Rai Uno e condotto da Mara Venier. L’attore e comico è stato il primo grande ospite della puntata, dopo l’incursione di Fiorello. Appena entrato nello studio di Mara Venier, però, Boldi ha fatto un gesto che farà arrabbiare molto Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque oltre che di Live – Non è la D’Urso. La napoletana come sappiamo è una rivale della Venier, anche se le due pare siano molto amiche.

Massimo Boldi e il gesto a Domenica In per Barbara D’Urso

Il primo ospite della puntata odierna di Domenica In è stato l’attore e comico Boldi. La storica spalla di Christian De Sica si è reso protagonista di un gesto che farà molto discutere oltre che far arrabbiare Barbara D’Urso. Appena entrato nello studio di Mara Venier, infatti, l’attore ha detto: “Col cuore“. La frase è divenuta ormai un marchio di fabbrica della conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, che pronuncia queste parole per ringraziare il pubblico che la segue tutti i giorni. Quello di Boldi è stato un chiaro riferimento alla D’Urso, da qualche anno rivale di Mara Venier. Da quando la conduttrice veneziana conduce Domenica In, infatti, è divenuta rivale in ascolti di Barbara D’Urso, che fino a qualche anno fa andava in onda nella stessa fascia oraria con “Domenica Live“. I settimanali e siti di gossip hanno vociferato anche di un’inimicizia, oltre che di una rivalità, tra le due conduttrice, ma questa è stata prontamente smentita da entrambe le donne.

La Venier non ha dato grande risonanza al gesto di Boldi per non alimentare le polemiche. La conduttrice si è concentrata sull’intervista, che è stata molto emozionante. Il comico e attore, infatti, ha parlato della sua carriera e soprattutto della compagna scomparsa.