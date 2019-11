Massimo Boldi, il video pubblicato dalla figlia su Instagram ‘fa discutere’: pioggia di commenti per un ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato.

Massimo Boldi ha fatto la storia del cinema italiano ed è sicuramente un attore amatissimo dal pubblico. Ultimamente è stato ospite in diverse trasmissioni televisive, nelle quali ha raccontato la sua esperienza di vita, dal dolore per la morte di sua moglie alla sua situazione attuale, in cui è felice accanto alla sua giovane compagna Irene. Poco fa l’attore, che oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, è stato protaognista di un video, pubblicato da sua figlia, che ha fatto parecchio ‘discutere’ su Instagram, per un particolare dettaglio che non è certo passato inosservato ai fan: ecco il video e tutti i commenti che hanno subito invaso il profilo dell’attore.

Massimo Boldi protagonista di un video che ‘fa discutere’: ecco i commenti dei fan

Massimo Boldi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In questo pomeriggio, e sicuramente racconterà alla conduttrice alcuni imperdibili aneddoti sulla sua vita, conditi dalla simpatia che da sempre lo contraddistingue. Ma poco prima di andare in tv, Boldi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, che è stato girato da sua figlia, e che lo vede protagonista di un’attività ‘particolare’. L’attore è infatti impegnato a farsi fare lo shampoo in un salone di parrucchiere. Il video è di sua figlia Marta che lo riprende e scrive la didascalia: ‘Papà e la ragazza a fare la piega’. Le immagini hanno fatto subito molto ‘discutere’, anche se in senso ironico, perché com’è noto Massimo Boldi non ha certo una folta chioma, il che rende piuttosto ‘inutile’ l’intervento del parrucchiere. Immediati, infatti, i commenti dei fan, che hanno riso e scherzato su questa cosa.