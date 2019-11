Maurizio Costanzo, come annunciato dal consigliere Rai, sarà costretto a chiedere scusa in diretta durante la trasmissione radiofonica in onda su Isoradio

Riccardo Laganà, consigliere Rai, ha annunciato attraverso un post su Facebook che, durante la trasmissione di martedì prossimo, Maurizio Costanzo chiederà scusa in diretta alle ascoltatrici e agli ascoltatori. “È molto grave quello che è accaduto durante la trasmissione” ha aggiunto il consigliere Laganà “Maurizio Costanzo mi ha garantito che produrrà pubbliche scuse“. Di seguito vi spieghiamo cosa è successo durante la trasmissione “Strada facendo“, programma radiofonico condotto da Costanzo e da Carlotta Quadri in onda su Isoradio.

Maurizio Costanzo costretto a chiedere scusa in diretta: il motivo

Durante la trasmissione “Strada facendo“, in onda su Isoradio e condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, il giornalista avrebbe risposto in maniera maleducata e non consona, come sottolineato dal consigliere Riccardo Laganà su Facebook, ad un ascoltatore che minacciava di cambiare frequenza. Costanzo avrebbe detto: “Cambi frequenza e se la infili dove le piace. E io so dove le piace“. Una risposta oggettivamente sgarbata, che ha infastidito, oltre che l’ascoltatore stesso, anche la maggior parte del pubblico della trasmissione radiofonica. Le parole di Costanzo, inoltre, hanno provocato una dura reazione da parte delle associazioni come Usigrai-Fnsi e Uilcom, le quali hanno stigmatizzato il comportamento del giornalista. Non resta che attendere le scuse in diretta del conduttore radiofonico.

Costanzo nel frattempo ha iniziato una nuova stagione del Maurizio Costanzo Show e nella prima puntata è stato ospite Luigi Di Maio, attuale ministro degli Esteri. Durante la trasmissione è stata ospite anche Mauro Coruzzi, alias Platinette, che si è reso protagonista di alcuni gesti abbastanza inconsueti alle spalle del ministro Di Maio. L’episodio ovviamente ha fatto scatenare il web e le espressioni di Platinette sono diventate subito un meme diffusissimo su tutti i social network.