Cos’è la dacnofilia, la pratica di mordere il compagno durante il sesso per accendere il godimento e la passione.

Quando si è nell’intimità con il partner ognuno può fare ciò che preferisce e ciò che gli piace maggiormente. Le pratiche sessuali sono una cosa assolutamente intima e personale e quello che piace a qualcuno non è detto che piaccia ad altri. Vi avevamo parlato tempo fa del dogging, una tendenza erotica che ha lasciato in molti senza parole, e oggi vi raccontiamo cos’è e come si pratica la Dacnofilia, il morso che pare accendere la passione durante o prima del rapporto.

Il morso che accende la passione durante il sesso

Mordicchiare il partner mentre si ha un rapporto intimo in alcuni crea piacere e si chiama dacnofilia. Non è una perversione particolare o da credere che il partner sia pazzo. Niente di tutto ciò. Si tratta di una cosa presente in natura e in mote specie animali. Questa pratica è particolarmente diffusa e apprezzata dalle donne, senza nulla di barbarico e senza nulla di così estremamente perverso. Ma perché dare o ricevere morsi durante il sesso piace? La dacnofilia provoca piacere agli amanti del sesso ruvido, quello un po’ più selvaggio e le donne ne vanno matte perché psicologicamente sembra far capire che c’è un desiderio fortissimo. Il motivo per cui si prova piacere è che fa salire l’eccitazione. Chi subisce il morso si sente estremamente desiderato al punto tale da dimenticare e mettere un attimo da parte i limiti dell’etica sociale per cui non si dovrebbe mordere qualcuno. Scatta invece un gioco di parti tra chi domina e chi viene sottomesso. Il primo è quasi esaltato ed eccitato dal fatto che l’altro sia così debole da farsi mordere. Il secondo invece è eccitato dal fatto di essere quasi interamente posseduto dall’altro. Ovviamente questa pratica va fatta solo con persone consenzienti e altrettanto ovviamente non bisogna fare del male, ma solo stuzzicare il proprio partner