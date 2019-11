Chi è Paola Turci? Ecco cosa occorre sapere sulla cantante, a partire dalla sua età, carriera, l’incidente e il terribile dramma vissuto a 13 anni.

È una vera e propria colonna portante del Festival di Sanremo, Paola Turci. Sono davvero tantissime le partecipazioni della cantante alla manifestazione musicale italiana. Dove, ogni volta, si presenta con delle canzoni che, in un batter baleno, ottengono un successo davvero spropositato. Ma, soprattutto, l’attenzione da parte del pubblico. Ebbene, conoscete proprio tutto di lei? Cosa sapete di Paola? Ecco. Questo è l’articolo che fa per voi. A partire dalla sua età e carriera, vi spiegheremo nel minimo dettaglio chi è la bella cantante. Senza tralasciare, ovviamente, diversi episodi che hanno fortemente caratterizzato la sua vita. Ecco di che cosa parliamo.

Chi è Paola Turci: età, carriera e vita privata

Paola Turci nasce a Roma il 12 settembre del 1964. Nonostante, inizialmente, il suo più grande sogno sia stato quello di diventare un’attrice, ben presto ‘incontra’ la chitarra. Da quel momento, è un amore a prima vista. È proprio grazie ad essa e, soprattutto, all’incontro con Mario Castronuovo, che la giovane romana fa il suo debutto nel mondo musicale. Il suo esordio, infatti, avviene nel 1986 dove, nella sezione ‘Nuove Proposte’, partecipa all’edizione del Festival di Sanremo di quell’anno con la canzone L’uomo di ieri. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Non solo Paola, nel 1987 e 1988, ritornerà a calcare il palco dell’Ariston con Primo Tango e Sarò Bellissima, ma, grazie ad essi verrà, anche premiata dalla critica. Fino al 1989 quando, con la canzone Bambini, si presenterà nuovamente al Festival di Sanremo, e riuscirà ad uscirne vincitrice. Degli anni davvero d’oro, insomma. Ed è proprio da questo momento in poi, infatti, che la romana cavalca l’onda del successo. Pensate, la sua discografia conta più di 15 album. Dei numeri davvero pazzeschi, vero?

Ha avuto un passato sentimentale abbastanza ‘impegnativo’, Paola Turci. Dopo la relazione, negli anni ’90, con il il tennista Paolo Cané, nel 2010 la cantante si è sposata con Andrea Amato, un giornalista di Radio 101. Nel 2012, però, la coppia decide di separarsi. Attualmente, Paola dice di essere felicemente impegnata, ma di non voler svelare il nome del fortunato.

Carriera e violenza sessuale: due episodi che hanno cambiato la sua vita

Non è stata tutta ‘rose e fiori’ la vita della cantante romana. Nel 1993, infatti, Paola ha seriamente rischiato di morire durante un tragico incidente stradale avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria. Aveva un concerto a Messina, la bella Turci. E per questo motivo, a bordo dell’auto di una sua amica, percorreva la strada che la portava diretta al posto. Ma, all’altezza di Torano Castello, in provincia di Cosenza, rimane vittima di un terribile incidente. Ne esce completamente distrutta da questo tragico episodio. I medici, infatti, riescono a salvarle l’occhio destro. Ma comunque Paola è costretta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici.

Oltre a questo episodio, Paola ne ha vissuto un altro davvero spaventoso. A raccontarlo è la diretta interessata nel programma di Nove, Belve. In occasione della sua recente partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante ha svelato di aver subito un abuso sessuale all’età di 13 anni.