Fare sesso con il ciclo mestruale rappresenta un vero tabù per alcune coppie: ecco alcuni consigli per praticarlo e i miti da sfatare

Fare sesso con le mestruazioni è da sempre considerato un tabù, basti pensare che ancora oggi, lo stesso fenomeno fisiologico delle mestruazioni è considerato tabù. Per molte coppie questo non rappresenta un problema, per molte altre, l’indecisione prende il sopravvento. In molti casi, si pensa ancora che il ciclo possa rappresentare un problema all’intimità della coppia, annullando in quei giorni, qualsiasi tipo di contatto col partner e i falsi miti sul sesso durante il ciclo, non fanno altro che aumentarne il fenomeno.

Sesso e mestruazioni: falsi miti da sfatare e consigli utili per praticarlo

In primis ci sono alcuni falsi miti da dover sfatare, in merito al sesso durante le mestruazioni.

Avere rapporti non protetti durante il ciclo è sicuro . Assolutamente falso, poiché l’ovulazione non è un calcolo matematico ed è impossibile determinare con precisione quando avverrà, e quindi quando saranno presenti ovuli nell’utero.

durante il ciclo è . poiché l’ovulazione non è un calcolo matematico ed è impossibile determinare con precisione quando avverrà, e quindi quando saranno presenti ovuli nell’utero. Avere rapporti col coito interrotto durante il ciclo è sicuro . Anche questo è falso , poiché l’uomo potrebbe rilasciare piccole quantità di sperma durante il rapporto, senza esserne consapevole. Ricordiamo oltretutto che gli spermatozoi possono vivere nell’utero anche 5 giorni!

durante il ciclo è . Anche questo è , poiché l’uomo potrebbe rilasciare piccole quantità di sperma durante il rapporto, senza esserne consapevole. Ricordiamo oltretutto che gli spermatozoi possono vivere nell’utero anche 5 giorni! Fare sesso durante il ciclo non dà piacere. Falso. Le mestruazioni non possono essere considerate un impedimento fisico, e c’è da aggiungere che gli “scombussolamenti” ormonali e la produzione maggiore di liquidi, può facilitare i rapporti e rendere il momento più “hot” e piacevole.

Dal punto di vista fisiologico quindi il ciclo non è un impedimento, ma per molte donne l’impedimento può essere psicologico. La paura di non sentirsi adeguate, ‘sporche’, vulnerabili e ‘imperfette’ agli occhi del proprio partner può risultare il vero muro da dover abbattere. Per quelle donne che invece decidessero di provare questa nuova esperienza di piacere, ci sono alcuni consigli per migliorare l’esperienza.

Scegliere un luogo in cui ci si sente a proprio agio , munendosi di teli scuri o asciugamani su cui potersi poggiare, senza paura di vedere macchie di sangue.

, munendosi di teli scuri o asciugamani su cui potersi poggiare, senza paura di vedere macchie di sangue. Fare attenzione all’igiene intima, in modo da sentirsi meno “sporche” e più sicure, senza però esagerare con i prodotti aggressivi.

Come le donne, così anche gli uomini, si fanno spesso frenare alla vista del sangue, non sentendosi pienamente a proprio agio. Però, tutte quelle coppie che riescono ad avere rapporti durante il ciclo, raggiungono certamente livelli di intimità maggiore, scoprendo la gioia di condividere un’esperienza così intima e delicata, insieme. Per concludere voglio ricordare a tutte le donne, che gli ormoni rilasciati durante l’orgasmo sono dei potenti antidolorifici naturali, che intervengono per placare proprio i dolori mestruali!