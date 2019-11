Taylor Mega, confessioni su Instagram: “Dovrei darmi una calmata”

Taylor Mega, le confessioni della Influencer su Instagram; “Dovrei darmi una calmata”, risponde così alla domanda di un follower

Taylor Mega è stata molto impegnata nel corso di questa settimana nell’organizzazione del suo “Mega Pink Party“, che si è poi rivelato un vero e proprio successo! La giovane, infatti, ha festeggiato il suo 26esimo compleanno insieme ad amici, colleghi, parenti e Followers, come anche spiegato su Instagram. La sua idea era proprio quella di poter festeggiare insieme a tutti i propri followers. E proprio ha followers ha voluto rispondere ad alcune domande su Instagram, rilasciando delle importanti rivelazioni.

Taylor Mega, rivelazioni Instgram dopo il Mega Pink Party

La giovane ha voluto spiegare ai propri seguaci, com’è nata l’idea di festeggiare con tutti i suoi Taylorini. Siccome era impossibile poter invitare tutti i suoi seguaci, ha messa a disposizione un tot numero di posti per loro, oltre a quelli che ha scelto lei stessa, da invitare. Il giorno della festa ha messo a disposizione altri 100 posti, in modo che chiunque fosse arrivato in tempo alla location sarebbe potuto entrare al party. Dopo il compleanno, Taylor ha deciso di passare un po’ di tempo in compagnia della famiglia si è così recata a casa dei genitori, senza però trascurare i social. Coccolatissima anche a casa, la Fashion Influencer ha deciso di rispondere ad alcune domande sull’apposita sezione Instagram. Un utente in particolare le ha chiesto come mai molte donne neghino di avere una vita sessuale attiva. La bella Taylor ha risposto che le donne in questione non sono delle “poco di buono” come insinuato nella domanda, ma semplicemente vivono la sessualità a modo proprio. Qualcuna più liberamente, qualcuna in modo più riservato, e poi c’è lei che invece “dovrebbe darsi una calmata”!