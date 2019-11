‘Live – Non è la D’urso’, Mila Suarez e l’ex marito di Delia Duran contro Alex Belli e la fidanzata: cos’è successo veramente il giorno della presunta aggressione.

Alex Belli e Delia Duran, da poco usciti da Temptation Island Vip, hanno raccontato di essere stati aggrediti dall’ex marito di lei dopo un incontro nel Tribunale di Ravenna per discutere della separazione. L’attore e la sua fidanzata hanno detto di essere stati in ospedale e di aver avuto tanta paura. Subito dopo che la notizia è stata pubblicata, l’ex di Belli, Mila Suarez, si è scagliata contro lui e Delia, dicendo che hanno inventato tutto. Questa sera, in diretta a ‘Live – Non è la D’Urso’, l’ex marito della Duran, Marco Nerozzi, è intervenuto per raccontare la sua versione dei fatti, che è completamente diversa da quella dei due fidanzati: ecco le sue parole.

Alex Belli e Delia Duran aggrediti: parla l’ex marito di lei, ecco la sua verità

L’ex marito di Delia Duran, che per legge è ancora sposato con la modella, è stato ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’ per dare la sua versione dei fatti in merito alla presunta aggressione che avrebbe fatto alla sua ex e al compagno, che lo hanno anche denunciato. L’uomo ha deriso più volte Alex Belli, chiamandolo ‘il meschato’, e spiegando quello che è successo veramente quel giorno. Secondo il racconto di Marco, dopo l’incontro con Delia davanti al giudice di Ravenna, lui ha provato effettivamente ad aggredire Alex Belli, reo, a suo dire, di aver spinto Delia ad inventare che lui in passato la picchiava. ‘Gli volevo dare due schiaffi’, ha raccontato Nerozzi, ‘Ma Delia è intervenuta per fermarmi e lui è scappato, lasciandola lì’. L’uomo, dunque, ha confermato di aver provato ad aggredire l’attore, specificando però che questo incontro non è mai avvenuto. Completamente dalla sua parte l’ex di Belli, Mila Suarez, che ha appoggiato in tutto e per tutto la versione dei fatti di Marco.