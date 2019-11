Arriva una decisione storica per i casting di Amici 2020, il talent show condotto da Maria De Filippi che molto presto tornerà su Canale 5

Dopo il successo della prima edizione di Amici Celebrities con la vittoria di Pamela Camassa, sta per tornare la nuova edizione di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda a partire da sabato 16 novembre 2019 nella fascia pomeridiana su Canale 5. La notizia è stata da poco divulgata attraverso i canali social del talent show: “In migliaia si sono presentati ai provini, li abbiamo selezionati con attenzione e ora siamo pronti“. Quest’anno, però, è stata presa una decisione molto importante da parte della produzione di Amici e riguarda i casting.

Amici 2020 casting, la decisione di Maria De Filippi

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi avrà inizio sabato 16 novembre 2019 su Canale 5 nella prima fascia pomeridiana. Il programma, come sappiamo, precede la puntata di Verissimo. Quest’anno la produzione ha preso una decisione veramente importante per quanto riguarda i casting. Nella prima puntata di Amici, infatti, ci sarà direttamente la formazione della classe, saltando dunque la fase di preselezione dei cantanti e ballerini. Una scelta storica da parte di Maria De Filippi, dettata probabilmente dalla messa in onda di Amici Celebrities. Le selezioni, dunque, non andranno sicuramente in onda su Canale 5. Resta da capire se andrà in onda qualche puntata su Real Time, canale che trasmette anche il daytime del talent show di Maria De Filippi.

Il programma di Canale 5 ogni anno sforna talenti. Nella scorsa edizione ha trionfato Alberto Urso, che si è classificato al primo posto davanti a Giordana Angi. I due, una volta usciti dal programma, hanno avuto un successo clamoroso. Chi riuscirà a ripercorrere le orme di Alberto e Giordana? Lo scopriremo a partire da sabato 16 novembre su Canale 5, quando andrà in onda la prima puntata di Amici 2020.