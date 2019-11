Uomini e Donne oggi, anticipazioni 4 novembre: “Non mi devi stressare”

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 novembre, Trono Over: Gemma viene scaricata da Jean Pierre?

Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne 4 novembre 2019? Come ogni lunedì, nonostante la sospensione della settimana scorsa per il Ponte di Ognissanti, vedremo il Trono Over del programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni vedono di nuovo al centro dello studio Gemma Galgani con il suo corteggiatore Jean Pierre e, come sempre, i siparietti tra lei Tina Cipollari non mancheranno.

Trono Over Uomini e Donne: Jean Pierre lascia Gemma?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne troviamo Gemma delusa dal fatto che il suo uomo Jean Pierre continui a sostenere che fra loro c’è solo un’amicizia. L’uomo infatti vuole conoscere anche altre donne. Nel promo vediamo che Gemma va in camerino da Jean Pierre per dargli l’orsacchiotto di peluche che la dama gli aveva donato nella scorsa puntata. Jean Pierre coglierà la palla al balzo e le dirà che deve stare più tranquilla: “Non mi devi stressare la vita”. Così avrebbe detto l’uomo alla dama torinese che, ovviamente ci rimarrà malissimo e pare che lui chiederà anche a Gemma di porre fine alla frequentazione proprio perché fra i due non c’è nulla più che una semplice frequentazione tra amici. La scintilla purtroppo non è scattata e così la Galgani non riuscirà a trattenere le lacrime.

Uomini e Donne, Tina Cipollari: rissa sfiorata in studio

Sempre nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 4 novembre, vedremo l’ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista si schiererà infatti dalla parte di Jean Pierre sostenendo che l’uomo è stato molto corretto fermando la conoscenza in anticipo. Tra le due scatta la bagarre e pare che Tina abbia anche detto: “Oggi volano le sedie hai capito?”. Insomma sarà come sempre una puntata bella calda e dovranno persino intervenire Gianni e Maria De Filippi per evitare che scoppi la rissa.