Barbara D’Urso, look esplosivo per Live Non è la D’Urso: la conduttrice lo ha mostrato poco prima della diretta, la scollatura è da urlo.

Barbara D’Urso è di sicuro una delle regine della tv italiana. La conduttrice questa sera è in onda con la diretta di ‘Live – Non è la D’Urso’, che da qualche settimana è passato dalla domenica al lunedì, riscuotendo comunque un grande successo in termini di pubblico e ascolti. Oltre a essere uno dei volti di punta di Mediaset, Barbara è anche una bellissima donna, che fa impazzire spesso i fan con le foto che pubblica su Instagram. Poco fa la conduttrice ha mostrato in anteprima il look per la serata di ‘Live – Non è la D’Urso‘, un outfit particolarmente ‘aggressivo’ e sensuale: ecco la foto pubblicata sul suo profilo, che ha mandato in delirio i fan.

Barbara D’Urso, il look per ‘Live Non è la D’Urso’ è super: scollatura esplosiva, fan in delirio

Barbara D’Urso ha mostrato ai fan il look che ha scelto per ‘Live – Non è la D’Urso’, pubblicando una foto poco prima dell’inizio della diretta su Canale 5. La conduttrice ha un fisico invidiabile nonostante la non più giovanissima età, oltre a una bellezza mozzafiato, e lo scatto lo dimostra. Per il suo show, infatti, la D’Urso ha optato per un abito nero di pelle lucida e degli stivaletti a punta con tacco a spillo, sempre neri. Il vestito della presentatrice è particolarmente corto e mette in mostra le sue gambe da urlo, coperte da un paio di calze a rete super sensuali, ma soprattutto ha una scollatura davvero esplosiva, a cuore, che mette in primo piano il suo decolleté da capogiro. Insomma, Barbara è una vera e propria bomba di femminilità, e i fan hanno suvbito invaso il suo profilo di like e commenti pieni di complimenti e adorazione nei suoi confronti.