Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia amatissima dal pubblico. Da quando sono tornati insieme, hanno tutti i riflettori puntati addosso. Si rincorrono, infatti, le voci di un’eventuale seconda gravidanza dell’argentina, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma non è tutto. Entrambi stanno vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista lavorativo, lei con Tu Si Que Vales, che sta avendo grande successo, Stefano con ‘Stasera Tutto è Possibile’, altro show molto amato dal pubblico. L’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram di Belen vede i due ‘piccioncini’ al mare: la posa in cui sono è davvero ‘infuocata’, la mano del ballerino finisce in un punto ‘proibito’.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno lavorando molto in questo periodo, e ciò li ha portati anche a stare lontani, soprattutto quando il ballerino è dovuto partire per Napoli per le registrazioni di ‘Stasera Tutto è Possibile’. I due innamorati, allora, si sono concessi una fantastica vacanza alle Maldive per trascorrere un po’ di tempo insieme. Poco fa Belen ha pubblicato una foto risalente proprio a quei giorni di relax, in cui lei e Stefano sono in riva al mare, in una spiaggia meravigliosa. La posa dei due è a dir poco ‘infuocata’, visto che Belu è in braccio a suo marito, letteralmente avvinghiata a lui, e lo bacia dolcemente. Il ballerino, a sua volta, la mantiene e la tocca in un punto ‘proibito’, ovvero il lato B dell’argentina, che è semplicemente mozzafiato.