Chi è Yarubi Rojas: età, carriera e vita privata della modella, che è fidanzata con l’ex marito di Delia Duran e ha stregato il pubblico di ‘Live – Non è la D’Urso’.

E’ apparsa per la prima volta in tv a ‘Live – Non è la D’urso’ in compagnia di Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, in collegamento con lo studio di Barbara D’Urso. L’uomo, infatti, è stato accusato dall’ex moglie e dal suo attuale compagno, Alex Belli, di averli aggrediti a Ravenna all’uscita del Tribunale. In tv per dare la sua versione dei fatti, Marco è stato accompagnato dalla fidanzata, la modella venezuelana Yarubi, che ha letteralmente stregato il pubblico di Canale 5 con la sua bellezza e la sua avvenenza: e allora scopriamo insieme qualche notizia in più sulla bellissima modella.

Yarubi Rojas chi è: età, carriera e Instagram della bellissima modella

Yarubi Rojas ha stregato il pubblico di ‘Live – Non è la D’urso’ con la sua incredibile bellezza e il suo corpo mozzafiato. La modella ha accompagato il suo fidanzato Marco Nerozzi nel collegamento con la trasmissione, senza dire nulla, a parte un saluto in spagnolo a Barbara D’urso. ‘Hola D’Urso’, ha detto Yarubi, e le sue parole hanno fatto sorridere la conduttrice e tutti i presenti in studio, facendo partire subito un fragoroso applauso. Della modella in realtà si sa molto poco. Di sicuro è venezuelana ed è apparsa qualche tempo fa in un video di Gianluca Vacchi, in cui il dj balla e dà ‘schiaffetti’ sul lato B di alcune bellissime donne, tra cui appunto la modella venezuelana.

Anche il profilo Instagram di Yarubi non dice molto di lei. Poche sono le foto pubblicate dalla modella, tutte provenienti da shooting fotografici, e la prima risale al 9 giugno, dunque a pochi mesi fa. Nulla sulla sua famiglia o sulla sua vita privata, ma tante immagini che mettono in mostra il suo corpo a dir poco mozzafiato, magro ma formoso, con le curve al posto giusto. Ma oltre al fisico da urlo, Yarubi ha anche un viso bellissimo, con la carnagione olivastra e gli occhi chiari, che hanno fatto innamorare in pochi minuti una gran parte del pubblico di canale 5.