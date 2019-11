Cicciolina, le sconvolgenti rivelazioni sul figlio a “Live Non è la D’Urso”

Cicciolina, nuovamente ospite di Barbara D’Urso, a “Live non è la D’Urso”, rilascia delle sconvolgenti rivelazioni in merito al figlio

La discussione su Cicciolina, inizia con una ricostruzione dei fatti, attraverso una “Docu-fiction”. Si ripercorre il giorno in cui è stata fatta la perquisizione in casa di Ilona, quando gli agenti hanno ritrovato della droga, con molti contanti. Ma scopriamo passo passo cosa sta accadendo, e quali nuove importanti rivelazioni

Ilona Staller sta in questi istanti provando a chiarire la situazione in cui si trova il figlio Ludwig. Barbara attraverso una Docu-fiction, ha provato a ricostruire quanto accaduto. Gli opinionisti presenti in studio, hanno notato molte incongruenze tra il racconto di Ilona e quanto dichiarato dal Docu-fiction. Ilona ha provato a spiegare che il figlio, ha ospitato i tre ragazzi di origini Ghanesi, trovati in possesso della droga e dei soldi, per “carità”. Ilona ferma nella sua posizione, difende il figlio senza riserve. Una delle incongruenze riscontrate dagli opinionisti è sul perché il ragazzo fosse così nervoso durante il controllo degli agenti in strada, tanto da indurli a voler perquisire la casa. Ilona rivela che il ragazzo al momento del blocco da parte delle Forze dell’Ordine, fosse sprovvisto di assicurazione sul motorino, e per questa ragione era teso. Si passa poi con le immagini raccapriccianti della casa dell’ex pornostar. Le telecamere girano per una casa totalmente distrutta e messa a soqquadro. Le assi dei letti spezzate, mobili smontati, vestiti ovunque, sacchi di spazzatura aperti, buste di cibo aperto e controllato. La casa era in condizioni sconvolgenti, e nel parlare Ilona ha la voce rotta. L’ex pornostar non riesce ad accettare la situazione in cui il figlio si trova, trovando il tutto quasi surreale. Gli opinionisti le ricordano che essere figlio di un personaggio come lei, non deve essere stato facile. La donna comprende ciò, ma non può credere che il figlio possa essere in qualche modo immischiato con quanto accaduto. Si conclude con un invito di Barbara per il figlio di Ilona, per la prossima puntata di “Live non è la D’Urso”