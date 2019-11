Clio Makeup, il dolcissimo annuncio social: svelato il sesso del secondogenito

Clio Makeup, il dolcissimo annuncio, a due anni dalla nascita della piccola Grace, la famiglia si allarga; svelato su Instagram il sesso del secondogenito

Clio Makeup è una nota Makeup Artist Italiana. Trasferitasi anni or sono in America, non solo ha trovato la propria strada come professionista, ma anche l’amore. Clio è infatti sposata da oltre 10 anni, con Claudio Midolo, che da alcuni anni è anche il suo consigliere e braccio destro nell’azienda da lei creata. Dopo anni di matrimonio i ragazzi riescono a coronare il sogno di diventare genitori, e ora a distanza di due anni, i due annunciano l’arrivo di un secondogenito, di cui svelano il sesso in un video Instagram.

Clio Zammatteo è una delle Makeup Artist più apprezzate del settore, sempre professionale, solare, dolcissima, è seguita ormai da milioni di fan e followers su Instagram. Ma non solo, perché in questi anni ha iniziato una produzione di prodotti cosmetici, creati da lei con un team di esperti, che stanno letteralmente spopolando e andando a ruba! Grandissima soddisfazione sono stati anche i “Clio Pop Up“, negozi temporanei, in cui è possibile testare e acquistare i prodotti della sua linea cosmetica. Amatissima dai fan, può contare sempre sull’aiuto del marito Claudio, con cui condivide affetto e lavoro. I due coniugi non hanno mai nascosto la voglia e il desiderio di diventare genitori, purtroppo però, all’inizio non è stato semplice. Ma dopo qualche anno, hanno potuto finalmente vivere la gioia di diventare genitori, con l’arrivo della splendida Grace. Occhioni blu, sorrisino furbetto e capelli biondissimi, la piccola Grace ha conquistato tutti sui social, col suo “Mama Not”. E a due anni dalla nascita della primogenita, Clio e Claudio, hanno annunciato l’arrivo di un secondogenito! Proprio oggi, i due hanno deciso di annunciare il sesso del nascituro, che sarà… Una femminuccia! Non ci resta che augurare il meglio a questa splendida famiglia, e alla bambina che nascerà!