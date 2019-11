Diletta Leotta ha ricevuto un altro tapiro da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” fuori dagli studi di Radio 105: quale sarà il motivo?

È arrivato un nuovo tapiro per Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn ha ricevuto il prestigioso premio da Valerio Staffelli. Il servizio andrà in onda presto su Striscia la Notizia. Quale sarà il motivo del riconoscimento ricevuto dalla Leotta? È probabile che Staffelli abbia consegnato il famigerato animale d’oro per via della presunta crisi con il fidanzato Daniele Scardina. Nelle settimane scorse, infatti, i siti e settimanali di gossip avevano anticipato una brusca separazione tra la conduttrice e il pugile. Quest’ultimo era stato paparazzato addirittura con un’altra donna. Di recente, però, il settimanale Chi ha smentito la crisi. Il loro amore procede a gonfie vele e la Leotta ha anche intervistato il fidanzato in uno dei suoi ultimi incontri sul ring.

La presunta crisi, però, potrebbe essere finita nel mirino dell’inviato di Striscia la Notizia. Staffelli ha raggiunto la Leotta fuori dagli studi di Radio 105 e le ha consegnato il famigerato e conosciutissimo premio. Il servizio andrà in onda presto su Canale 5 – probabilmente tra stasera e domani – e solo in quel caso sapremo il vero motivo. La Leotta nel frattempo continua a fare la collezione di tapiri e mette nel mirino l’amica Belen Rodriguez, che ne ha ricevuti veramente tanti negli ultimi anni.