Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Floriana Messina ha confessato di essere stata corteggiata dall’ex di Paola Caruso: ecco la sua reazione.

Una parte di Pomeriggio Cinque dedicata al gossip davvero pazzesca. Sapevamo che sarebbe stata così. E, in effetti, proprio così è stato. Tantissimi, infatti, sono stati gli argomenti trattati in diretta televisiva. Non soltanto Taylor Mega, Elena Morali e Gianluca Fubelli, ma anche Paola Caruso. Ebbene si. Dopo la nascita di suo figlio Michele e la ritrovata mamma, l’ex bonas di Avanti un Altro è ancora al centro dell’attenzione di tutti. Il padre di suo figlio, infatti, nonostante siano passati mesi dalla nascita del suo primogenito, non ha ancora riconosciuto il piccolino. Ma c’è dell’altro. Perché la bella calabrese, in una delle recenti puntate dello show pomeridiano di Barbara D’Urso, aveva scoperto che Floriana Messina, ex concorrente del Grande Fratello, aveva ricevuto delle avances da parte del suo ex compagno. Ecco, perciò, il confronto tra le due ragazze.

Pomeriggio Cinque, Floriana Messina incontra Paola Caruso: cos’è accaduto

Come dicevamo precedentemente, in una delle recenti puntate di Pomeriggio Cinque, Paola Caruso aveva scoperto che il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio, aveva fatto delle avances a Floriana Messina. È proprio questo, infatti, che in diretta televisiva l’ex concorrente del Grande Fratello aveva dichiarato. Perciò, nella puntata odierna dello show pomeridiano, la padrona di casa ha pensato bene di fare avere tra le due un confronto. In modo tale che l’ex bonas di Avanti un altro sapesse tutta la verità al riguardo. Da quanto si evince dalle parole della giovane ragazza, l’ex fidanzato di Paola Caruso sarebbe solito contattare soltanto persone dello spettacolo perché in cerca di fama, di popolarità. Tuttavia, dopo il racconto dell’ex gieffina, la reazione della Caruso è davvero dura. Le sue parole non sono affatto diretta alla bella Messina. Nient’affatto. Piuttosto, al suo ex compagno. È proprio contro di lui, infatti, che la bella calabrese ‘scatena’ la sua rabbia. Proprio perché non accetta che, dopo diversi mesi dalla nascita del piccolo Michele, il padre non lo abbia ancora riconosciuto.