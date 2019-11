Botta e risposta tra social network e televisione tra Gabriele Cirilli e Fabio Caressa: ecco le parole del comico su Twitter e la risposta del telecronista

Duro botta e risposta tra il comico Gabriele Cirilli e il telecronista di Sky Fabio Caressa. Cirilli aveva pubblicato qualche giorno fa una dura critica nei confronti del conduttore del Club, programma in onda sull’emittente satellitare. Il comico poi aveva aggiunto un altro messaggio, replicando alle accuse degli haters. La risposta di Caressa non si è fatta attendere: ieri il telecronista ha risposto alle accuse di Cirilli e sono volate parole veramente grosse. Vedremo se seguirà un’altra risposta da parte dell’ex protagonista di Tale e Quale Show.

Botta e risposta tra Gabriele Cirilli e Fabio Caressa

La lite tra Cirilli e Caressa si è spostata dai social network alla televisione. Il comico nei giorni scorsi aveva pubblicato alcuni tweet polemici. Nel primo aveva scritto: “Ma perchè pago Sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta” il comico ovviamente si riferiva a Caressa e alla sua storica spalla Beppe Bergomi. Nel secondo, invece, Cirilli rispondeva a chi lo aveva criticato: “Ho aspettato un giorno per rispondere a tutti coloro che non sanno essere sportivi. Ho solo detto una mia opinione e vai con gli insulti. I social sono uno sfogo fantastico per i frustrati“. Il telecronista di Sky ha preferito non rispondere sui social, ma ieri, durante la puntata “Sky Calcio Show“, ha dichiarato: “Ci sono comici che non fanno ridere da vent’anni e pur di avere un po’ di follower si mettono a scrivere di calcio“.

Parole veramente forti e pesanti da parte di Caressa, che probabilmente provocheranno una reazione da parte di Cirilli. Come al solito composta invece la reazione di Beppe Bergomi, che ha preferito non dare adito ad ulteriori polemiche ed è rimasto in silenzio.