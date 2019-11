È morto Gianfranco Civolani, detto il Civ, decano del giornalismo sportivo e firma storica di testate giornalistiche come Tuttosport e Corriere dello Sport

Gianfranco, detto il Civ, si è spento all’età di 83 anni – a fine mese avrebbe festeggiato 84 anni – in seguito ad una lunga malattia e da qualche giorno era in coma. Civolani è un pezzo di storia della vecchia Bologna, firma storica del giornalismo sportivo. In passato ha collaborato con testate giornalistiche autorevoli come Tuttosport e il Corriere dello Sport. Amava il basket e in particolare la squadra della sua città. Si è occupato di sport fino agli ultimi giorni, dettando i pezzi all’amica Valeria. Tutto lo sport è in lutto, se ne va un uomo veramente gentile e soprattutto colto.

Morto Gianfranco Civolani, in settimana i funerali

Ieri sera si è spento il Civ, storica firma del giornalismo sportivo. Civolani, classe 1935, era un pezzo di storia della vecchia Bologna. Laureato in giurisprudenza e giornalista dal 1957, Gianfranco ha sempre dedicato anima e corpo per il suo lavoro e soprattutto per la sua città. Nelle vesti di giornalista, opinionista (è stato ospite anche a Quelli che il calcio…) e anche scrittore ha raccontato una Bologna a tutto tondo, dedicando interi pezzi al calcio e soprattutto al basket. Un curriculum di tutto rispetto, Civolani è stato anche vice presidente della Federazione italiana Baseball e responsabile tecnico-dirigenziale della nazionale italiana di baseball alla fine degli anni sessanta. Per 43 anni, dal 1962 al 2005, è stato presidente della Libertas Basket Bologna, principale squadra di basket femminile della città. Ceduta la Libertas, ha acquistato la Progresso, altra squadra femminile che milita in B2.

Civolani si è spento in seguito ad una lunga malattia che l’aveva indotto al coma. Già la scorsa estate era stato ricoverato all’Hospice Seragnoli presso il Bellaria, dove aveva dato i primi segni di malessere. In settimana si terranno i funerali della storica firma bolognese del giornalismo sportivo.