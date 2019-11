‘Live – Non è la D’Urso’, Marco Carta finisce in lacrime in diretta per il fidanzato: ‘Abbiamo avuto un lutto grave’, ecco il suo commovente racconto.

Marco Carta è stato ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’ per parlare della sentenza dopo l’accusa di furto aggravato dello scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. Il cantante è stato assolto per non aver commesso il fatto ed è tornato a sorridere, dopo alcuni mesi molto difficili. Marco ha raccontato di aver portato una maschera in questi mesi, perché in realtà stava molto male, pur essendo sereno perchè sapeva di essere innocente: ‘Ero preoccupato per la mia famiglia’, ha detto Carta, che si è sfogato con Barbara D’urso, dicendo anche che non ha voluto più incontrare la donna che era con lui il giorno dell’arresto, che si è invece professata colpevole. Dopo i sorrisi, però, per Marco sono arrivate le lacrime, per un messaggio del suo fidanzato: il cantante ha anche raccontato del grave lutto che ha vissuto quest’estate.

Marco Carta in lacrime a ‘Live – non è la D’urso’: c’entra il fidanzato e un grave lutto

Marco Carta è finito in lacrime durante la puntata di ‘Live – Non è la D’urso’, dopo aver parlato della sua assoluzione per il reato di furto aggravato. Dopo aver raccontato come ha vissuto questi mesi, compreso il dispiacere per aver subito molti attacchi, in particolare sui social, Marco ha detto che dedica la sua assoluzione alla sua famiglia e al fidanzato Sirio, che gli è stato sempre vicino. Proprio un messaggio d’amore di Sirio, mandato in onda da Barbara D’Urso, ha fatto commuovere il cantante, che ha raccontato anche un altro retroscena di questa lunga e difficile estate: il suo fidanzato, infatti, ha perso il suo papà per una grave malattia e questo doloroso lutto ha reso terribili gli ultimi mesi, ma allo stesso tempo ha unito ancora di più la coppia, che ora è più solida e innamorata che mai.