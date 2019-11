Lorella Boccia ha letteralmente infiammato Instagram con quest’ultima foto: indossa una maglia super scollata, ma un dettaglio colpisce.

In attesa di vederla nella nuova stagione di Amici 2020, Lorella Boccia non perde mai occasione di poter condividere la sua vita su Instagram. Che sia lavorativa o privata, la ballerina del famoso talent di Canale 5 è molto attiva sui social. Alcuni giorni fa, infatti, vi avevamo parlato di un siparietto ‘infuocato’ tra lei e suo marito. Adesso, invece, vi mostriamo una particolare foto. Che, oltre alla smisurata bellezza della napoletana, ha catturato l’immediata reazione da parte dei suoi fan per un dettaglio davvero ‘clamoroso’ che alcuni dei suoi fan hanno prontamente notato. Ed, ovviamente, evidenziato. Ecco di che cosa parliamo.

Lorella Boccia, la foto ‘piccante’ su Instagram: la maglia è scollata, ma un dettaglio colpisce

Non è sposata da nemmeno un anno, Lorella Boccia. Eppure, il legame che ha con Niccolò Presta è davvero incredibile. Sui rispettivi profili social Instagram, infatti, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter condividere delle inebrianti foto che li ritraggono insieme. L’account ufficiale della ballerina di Amici, non a caso, pullula di questi scatti. L’ultimo, tra l’altro, risale a qualche ore fa. Quando, insieme al suo bel e dolce marito, la napoletana chiede consiglio ai suoi fan per trascorrere una domenica diversa dal solito. A catturare l’attenzione dei suoi fan, però, è una cosa: la maglia. Ecco perché:

Ecco. Da come si può chiaramente vedere, la maglia indossata da Lorella è davvero troppo scollata. Mostrando, quindi, il suo Lato A. Tuttavia, c’è chi invece di apprezzare cotanta bellezza e semplicità della giovane, non può fare a meno di notare un dettaglio in particolare. Ecco di che cosa parliamo:

“La bocca sproporzionata alla faccia”, è proprio questo uno dei commenti apparsi sotto la foto in questione. Al quale, ovviamente, Lorella non ha voluto rispondere. L’avete notato anche voi?

