Ospite della puntata di ieri di Domenica Live è stato Mauro Marin che, in diretta televisiva, ha confessato il suo dramma: ecco cosa dichiara.

È stata una puntata di Domenica Live ricca di argomenti interessanti. Come tutte le altre, d’altronde. Terminata la parentesi dedicata alla vedova di Mike Buongiorno, Barbara D’Urso ha intervistato, per la prima volta dopo il suo ricovero, Mauro Marin. Come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex vincitore del Grande Fratello, nei mesi scorsi, è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna. A causa della sua difficile situazione familiare, il buon Marin non ha attraversato un periodo affatto facile. E, per questo motivo, aveva deciso di farsi seguire da medici appositi. A distanza di qualche mese, Mauro ha confessato il suo dramma alla conduttrice campana. Ecco cosa dichiara.

Mauro Marin a Domenica Live: la confessione del dramma

Già all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello, Mauro Marin ha dimostrato ampiamente il suo carattere ‘frizzantino’. In questi ultimi anni, però, ne ha dato la conferma. Soprattutto, in merito alla sua situazione familiare. L’ex vincitore del famoso reality di Canale 5 è padre Brando. Il piccolo ha un anno. E, soltanto pochi giorni fa, Mauro ha deciso di incontrarlo per la prima volta. Ecco. È proprio questa difficile situazione che ha portato il buon Marin ad affrontare una forma di depressione. E, quindi, un conseguente ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna. Sono passati alcuni mesi da tale episodio e, soltanto ieri, Mauro ha avuto la possibilità di raccontare e confessare il suo dramma. Nella puntata di Domenica Live, l’ex concorrente del Grande Fratello ha confessato di soffrire di un disturbo bipolare da quando è nato. E con il quale, ovviamente, ci convive. “Avevo bisogno di serenità. Due anni senza mio figlio e con un discorso di beghe legali, è dura”, dice Mauro aprendo completamente il suo cuore.