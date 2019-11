Cosa bolle in pentola tra Pago e la sua ex moglie, Miriana Trevisan? I due appaiono sempre più vicini e quel ‘clamoroso’ gesto di lui non passa inosservato.

Insieme a Serena Enardu, Pago è stato uno dei protagonisti indiscussi della recente edizione di Temptation Island Vip. Giunto nel programma di Canale 5 per testare il suo amore, il cantautore sardo ha scoperto un’amara verità. L’ex tronista di Uomini e Donne non provava più amore nei suoi confronti. E proprio per questo motivo, allo scadere dei 21 giorni canonici, ha deciso di lasciarlo. Da quel momento, sarà passato circa un mese. E, nonostante entrambi abbiano dichiarato il loro malessere, Pacifico sembra essere molto vicino alla sua ex moglie, Miriana Trevisan. Risale a pochissime ore fa, infatti, un ‘clamoroso’ gesto che il cantante ha fatto nei confronti della donna. Ecco cosa è successo.

Pago e Miriana Trevisan, cosa bolle in pentola? Il ‘clamoroso’ gesto non passa inosservato

Il percorso di Pago all’interno di Temptation Island Vip non è affatto passato inosservato. Nonostante non sia finita nei migliori dei modi per lui quest’esperienza, il cantautore ha dichiarato di aver ricevuto un affetto davvero spropositato da parte di tutte quelle persone che, guardando il programma, si sono particolarmente interessate alla sua storia. Ma non solo loro. Come raccontato in un nostro recente articolo, mentre Pacifico era ‘rinchiuso’ all’interno dell’Is Morus Releais anche la sua ex moglie Miriana Trevisan era intervenuta al riguardo. Descrivendo il suo ex compagno come un uomo per bene e di altri tempi. Sarà proprio per questo motivo che, terminata l’esperienza, il cantante sembra essersi riavvicinato a lei? Pochissime settimane fa, vi avevamo parlato di un like che Pago aveva lasciato sotto una delle ultime foto di Mirian. Ebbene. Poche ore fa, il buon Settembre ha compiuto un altro ‘clamoroso’ gesto verso di lei. Di cosa parliamo? Giudicate voi:

È proprio questo ‘cuoricino’ che Pago scrive sotto l’ultima foto di Miriana che ‘insospettisce’. Certo, la foto che il cantante commenta riguarda una foto di coppia tra mamma e figlio. Quindi, non c’è nulla di ‘strano’. Ma se, invece, non fosse così?