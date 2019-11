La moglie di Mike Bongiorno ha ricordato il marito, la loro storia d’amore nello studio di Domenica Live. Ecco le sue parole.

Daniela Zuccoli è la moglie, vedova, di Mike Bongiorno: i due sono stati insieme 40 anni e nonostante il conduttore sia scomparso nel 2009 il suo ricordo vive ancora limpidamente nella memoria di tutti. Mike è stato uno dei presentatori televisivi più famosi in Italia ed ha un posto nella storia e nella cultura del nostro paese, ma soprattutto nel soggiorno di tutti gli italiani. La moglie Daniela è stata ospite di Barbara D’Urso durante Domenica Live: ecco le sue commoventi parole.

Mike Bongiorno, la moglie Daniela: “Parlo con Mike, io dico delle cose e…”

Daniela Zuccoli ospite di Barbara D’Urso, in Domenica Live, ha parlato di suo marito Mike Bongiorno, morto nel 2009. Il conduttore televisivo ha lasciato un segno indelebile nella tv italiana e nel suo pubblico.

La sua dolce metà ha raccontato nello studio di Canale 5 il momento in cui Mike le chiese di sposarlo svelando che di quell’istante c’è anche uno scatto. “Lui venne a trovarmi. Dopo l’estate che ci conoscemmo nacque una storia d’amore che non mi aspettavo continuasse poi così. Diventò definitiva e seria” svela Daniela. “Poi lui, pochi giorni dopo mi chiamò e mi venne a trovare in Toscana mentre ero con i miei amici. Mentre facevamo una passeggiata sulla spiaggia, lui si fermò per dirmi che mi amava e che voleva sposarmi: in quel preciso istante – spiega la moglie di Mike Bongiorno – un amico ci scattò una foto“: è questo il meraviglioso racconto. La donna svela come subito gli rispose di sì e quanto nel seguito della loro storia sia stata felice di aver sposato lui: “Mi ha insegnato tutto, ha insegnato tutto ai nostri figli” ha concluso Daniela Bongiorno sulla proposta ricevuta.

Non è tutto: la donna ha dichiarato anche che spesso parla con Mike. “Lui c’è in un modo tale che io dico delle cose che in realtà dice lui per me” sono le sue parole, molto suggestive.