Pamela Camassa conquista Maria De Filippi: la sua avventura ad Amici non è finita, stando alle ultime notizie sembra proprio che…

Amici Celebrities è stato vinto da Pamela Camassa: l’anima gemella dell’amato quanto discusso Filippo Bisciglia. Entrambi si sono sfidati fino alla fine. Fino all’ultimo verso, fino all’ultima nota. Tuttavia, il pubblico ha voluto lei in finale e poi al primo posto sul podio. Pamela Camassa ha vinto il programma di Maria De Filippi ma per lei l’avventura potrebbe non essere volta al termine. Sì, perché diverse voci di corridoio parlano di un suo probabile approdo alla prossima edizione di Amici, quella che andrà in onda a breve. Lo leggiamo anche tra le pagine del settimanale Vero che ci raccontano di questa nuova possibilità per Pamela e la sua carriera lavorativa. A quanto pare, si tratterebbe anche di un ruolo abbastanza importante.

Pamela Camassa ad Amici di Maria De Filippi? Si parla di un ruolo molto importante

Ha rubato il cuore ai telespettatori, Pamela Camassa, con la sua voce e con il suo talento che è riuscita a plasmare fino a renderlo un prodotto eccezionale per Amici Celebrities. Maria De Filippi e il suo staff l’hanno sicuramente notato e, infatti, ecco che il settimanale Vero parla di un possibile approdo della Camassa ad Amici. Si parla di un ruolo importante, sì, ma di che cosa? Stando alle voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, Pamela Camassa potrebbe diventare parte della giuria. Insomma, Maria De Filippi ha riservato posti del genere a personaggi molto importanti e, un gesto del genere, non può che essere testimonianza della sua stima nei confronti di Pamela. Per adesso, si parla di una proposta, di un qualcosa che nella concretezza ancora non esiste. Resteremo con le antenne alzate per capire cosa farà, nella pratica, Pamela. Accetterà l’invito? Insomma, si tratterebbe di treni che molto probabilmente passano una sola volta nella vita.