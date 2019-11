Stefano Tacconi: “Avevamo 5 ragazze in camera, poi è arrivato Trapattoni”

Stefano Tacconi, ex calciatore storico della Juventus, oggi è l’ospite a Vieni da Me con Caterina Balivo e racconta lati nascosti della sua vita e del suo passato.

Va in onda oggi un nuova punta di Vieni da Me, il programma di punta del pomeriggio della Rai. Caterina Balivo è pronta ad accogliere i suoi ospiti che si presteranno al gioco della Cassettiera, o del viaggio On The Road, per raccontare lati del loro carattere sconosciuti al pubblico. Nella puntata di oggi vediamo arrivare Stefano Tacconi che tramite la cassettiera fa un viaggio nella sua vita personale e nella sua carriera lavorativa. Tante le vittorie nelle sua vita, ma non sono mancati anche momenti di estremo divertimento come racconta lui stesso.

Vieni da Me: Stefano Tacconi racconta di quando è stato “scoperto” da Trapattoni

Stefano Tacconi, è un ex calciatore italiano che ha sempre giocato come portiere. La sua squadra più importante è stata sicuramente la Juventus e, con questa formazione, ha vinto tutte le gare più importanti. All’epoca c’era la rivalità tra Zenga e Tacconi e Stefano ancora oggi non si trattiene dal fare una frecciata: “Sì lui mi ha visto giocare tante volte dalla poltrona di casa perché io facevo le finali e lui no”. Tacconi durante la sua carriera ha cambiato un po’ la figura del portiere e insieme a Zenga qualche volta hanno anche creato dei finti scoop solo per far parlare di lui. Stefano è sempre stato un personaggio molto chiacchierato e non ha fatto nulla per evitarlo. A Caterina Balivo spiega che qualche volta è anche venuto meno alla regola niente fumo, niente alcool e niente ragazze prima delle partite. “L’allenatore era Trapattoni – spiega Tacconi – Eravamo in Polonia, avevamo invitato 5 o 6 ragazze in camera, ma poi è arrivato il Trap e la festa è finita”.