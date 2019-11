Taylor Mega, svelata la prima pagina del suo calendario: l’influencer è completamente nuda, la foto è ‘da censura’ e manda Instagram in tilt.

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i fan, e stavolta ci è riuscita davvero. L’influencer, che è attivissima sui social e pubblica spesso foto e video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato, ha svelato ai suoi fan la prima pagina del calendario di cui è protagonista. Nello scatto è completamente nuda e la cosa ha mandato Instagram in tilt. Del resto, l’influencer si è sempre mostrata molto aperta e disinibita, anche quando si tratta di parlare della sua vita privata, che lei ha sempre raccontato senza filtri ai suoi followers. In questi giorni l’influencer ha anche festeggiato il suo compleanno con una mega festa a Napoli, a cui hanno partecipato fan da tutta Italia. Insomma, Taylor è uno dei personaggi del momento e sicuramente con il suo calendario lo diventerà ancora di più: scopriamo insieme le sue foto ‘vietate ai minori’.

Taylor Mega completamente nuda per il suo calendario: lo scatto è ‘da censura’, fan in delirio

Taylor Mega è molto aperta e disinibita e spesso si mostra su Instagram senza veli, o quasi. Ma nella foto che poco fa ha pubblicato nelle sue stories, l’influencer è davvero irresistibile. Lo scatto è in realtà la prima pagina del suo calendario, progetto che Taylor ha deciso di ‘sposare’ per una buona causa. Il calendario della Mega, infatti, realizzato per la rivista ‘For Men’, vedrà l’intero cachet della protagonista devoluto all’associazione ‘Walls of Dolls’, che difende le donne vittime di violenza. Il gesto di Taylor di spogliarsi, dunque, assume anche un valore simbolico, perché indica proprio la libertà delle donne di esprimere se stesse senza paura e senza pregiudizio. La prima pagina del calendario è davvero ‘da censura’ e Taylor l’ha pubblicata nelle sue storie, insieme alsuo agente, per annunciare l’uscita del calendario in tutte le edicole.