Valentina Vignali ha davvero infiammato Instagram: il vestito che indossa è trasparente e si vede chiaramente che sotto è senza veli: ecco la foto.

È stata una delle concorrenti del Grande Fratello 16 che più ha catturato l’attenzione, Valentina Vignali. Con la sua bellezza, simpatia, ma anche la risposta sempre pronta, la giovane cestista ha suscitato, sin da subito, le simpatie dei suoi coinquilini, ma soprattutto del pubblico da casa. Prima di varcare la porta rossa, però, la bella Vignali sui social era una vera e propria celebrità. Lo è tuttora, sia chiaro. È, infatti, proprio sul suo canale Instagram che Valentina vanta un successo davvero spropositato. Dalla sua parte, come dicevamo precedentemente, la giovane ha una bellezza davvero smisurata. Che si può intravedere, senza alcun dubbio, nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Indossa un vestito trasparente. E per questo motivo incanta praticamente tutti. Ecco perché.

Valentina Vignali, il vestito è trasparente: sotto non c’è nulla, la foto è piccante

Una cosa è certa: Valentina Vignali sa come catturare l’immediata reazione da parte dei suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, la giovane cestista è molto solita condividere su Instagram delle foto davvero ‘squisite’. Che, data la sua smisurata bellezza, conquistano tutti. L’ultima risale a qualche ore fa. E, come tutte le altre, si è dimostrate essere un vero e proprio successone. Di cosa parliamo? Giudicate con i vostri occhi:

È proprio questa foto, infatti, che ottiene un successo davvero illimitato. In effetti, guardandola con attenzione, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In questo scatto, infatti, Valentina indossa un delizioso abito nero con dei ricami davvero molto eleganti e raffinati. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un unico dettaglio: il vestito, da come si può vedere, è trasparente. Ed è per questo motivo che, si nota chiaramente che nella parte superiore del suo corpo, la bella Valentina non indossa alcun tipo di biancheria intima. È completamente senza veli, insomma. Sarà per questo che ben 88 mila persone hanno cliccato ‘mi piace’. Chissà. Fatto sta che Valentina è splendida sempre di più.