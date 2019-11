Beatrice Valli è incinta? Sembra che la famiglia Valli Fantini sia pronta ad allargarsi: ecco gli indizi non sfuggiti ai loro fan.

Si sono conosciuti in tv cinque anni fa e da quel giorno non si sono mai più separati: Marco Fantini e Beatrice Valli è una delle coppie che più ha lasciato il segno nello studio di Uomini e Donne. La Valli, già mamma del piccolo Alessandro, avuto da una precedente relazione, è diventata mamma bis con Marco: nel 2017 è nata la piccola Bianca. A distanza di anni di storia, è arrivata un mese fa la proposta di matrimonio da sogno: a Parigi, con la Tour Eiffel alle spalle, l’ex tronista si è inchinato e dopo il “sì”, c’è stato il bacio di rito. E dopo l’ultima notizia su loro, pare ce ne sia una nuova: Bea è incinta? Ecco gli indizi che non sono sfuggiti ai fan.

Beatrice Valli terzo incinta? La famiglia si allarga: l’indizio non sfugge ai fan

La famiglia Valli Fantini sta per allargarsi? Sembra che la bellissima ex corteggiatrice e l’ex tronista vogliano dare ad Alessandro e Beatrice un fratellino o una sorellina. Ad alimentare il gossip ci ha pensato il portale News U e D che ha fatto sapere di esser stato contattato da una amicizia della coppia che ha confermato la gravidanza. “Stanno aspettando di raggiungere i 3 mesi di gravidanza prima di comunicarlo” scrive il portale dedicato ai protagonisti negli anni di Uomini e Donne.

C’è da dire anche che molti fan si sono accorti di una “rotondità” sospetta: c’è uno scatto in cui viene ripresa di profilo ed il suo basso ventre sembra essere un po’ “gonfio”. E mentre sono in corso i preparativi per un matrimonio da sogno, la domanda sorge spontanea: in quanti saranno il giorno delle nozze? Beh, aspettiamo la conferma dai diretti interessati.