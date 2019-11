View this post on Instagram

Ne abbiamo sentite di tutti i colori in questa settimana… Noi sapete come abbiamo reagito ? Con una grande risata come sempre… noi ci sentiamo una coppia sotto tutti i punti di vista… ci supportiamo in tutto e per tutto… e ricordatevi che il lavoro non strugge un amore vero… ripeto “vero”. Detto questo… Vado a lavorare ❤️❤️❤️