Anna Tatangelo è una delle voci più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Le sue canzoni hanno fatto divertire ed emozionare migliaia di persone, ma non è tutto. Oltre a essere una grande cantante, infatti, Anna è anche una bellissima donna, e questo attira su di lei tantissima attenzione. Il profilo Instagram della cantante è pieno di momenti familiari col compagno Gigi D’Alessio e il figlio Andrea, ma anche di immagini che mettono in mostra la bellezza e la sensualità di Anna e che fanno impazzire i fan. Poco fa la Tatangelo ha pubblcato un altro scatto mozzafiato, che la vede completamente nuda sotto la doccia: ecco la foto che ha mandato Instagram in tilt.

Anna Tatangelo sa sempre come far impazzre i suoi fan. La compagna di Gigi D’Alessio è una donna bellissima e ha un fisico mozzafiato. Poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha stuzzicato, e non poco, la fantasia dei suoi followers. Anna, infatti, si è lasciata immortalare mentre è sotto la doccia, di spalle, completamente nuda. Con l’acqua che le bagna i capelli, Anna è girata appunto di spalle, con il viso di profilo, ed è inquadrata solo fino a metà schiena, il che non permette ai fan di vedere il suo corpo senza vestiti, ma di sicuro basta a far volare la loro fantasia. Lo scatto ha avuto un enorme successo su Instagram, collezionando tantissimi like e commenti in pochi minuti, tutti ovviamente di fan letteralmente in visibilio per lo scatto mozzafiato e per la bellezza e sensualità di Anna, che ancora una volta non ha deluso le aspettative dei suoi ammiratori.

