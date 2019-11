Valentina Dallari ha commentato sui social alcune dichiarazioni di Giulia De Lellis riguardo le donne in sovrappeso: ecco l’intervento dell’ex tronista.

Nell’ultima puntata de Le Iene andata in onda è stato fatto un servizio insieme a Giulia De Lellis per provare a dire basta agli hater e alle offese gratuite sui social. Tra i vari argomenti trattati c’è quello che riguarda l’aspetto fisico delle donne, chi magra e chi in sovrappeso. La De Lellis ha detto la sua non trovando d’accordo molti: utenti e personaggi noti hanno giudicato la sua esternazione poco felice. Valentina Dallari non è riuscita a restare in silenzio: ecco cosa ha pubblicato sui social dopo aver ascoltato le parole dell’influencer.

Valentina Dallari parole al veleno contro Giulia De Lellis: “Parla per dare aria alla bocca”

Valentina Dallari la conoscono tutti: oltre ad essere l’ex tronista di Uomini e Donne, è stata vittima d’anoressia: dopo le cure e dopo aver trascorso del tempo in un centro dedicato a chi soffre di questa terribile malattia, si è ripresa ed oggi vive felicemente la sua vita. Nel servizio de Le Iene con Giulia De Lellis protagonista, l’influencer ha esternato un suo pensiero considerato da tutti “infelice”. La giovane romana ha rivelato che preferisce le donne magre, ma non insulta quelle grasse. “Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, le rispetto” sono le parole di GDL.

Queste non sono per niente passate inosservate agli occhi di Valentina Dallari che con un IG story ha subito replicato e detto la sua: “Le donne non si dividono in magre o grasse. Non esiste, non si può sentire ed è veramente squallido pensare che le persone catalogano altre donne in questo modo. “Avere il grasso addosso” è una frase dispregiativa che ci proietta ancora una volta nei classici che stanno rovinando un’intera generazione di donne. Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con se stesse, e se si è curvy non significa essere robuste, o come dicono, altri ‘grasse’. Certi discorsi non posso sentirli e mi feriscono nel profondo. Quella parola dovrebbe essere abolita. Ricordatevi sempre di piacere a voi stesse. Nessun’altra può dirvi come dovete essere”.