Diletta Leotta ha letteralmente infiammato Instagram con quest’ultima foto: il vestito che indossa è super scollato e, per questo, si vede un po’ troppo.

Pochissime ore fa, abbiamo visto Diletta Leotta ricevere un prezioso Tapiro D’Oro a Striscia la Notizia. Pochi istanti fa, invece, la sensuale giornalista di Sky ha condiviso una foto che, senza alcun dubbio, ha letteralmente infiammato i suoi sostenitori su Instagram. Com’è solita fare, infatti, la bella catanese ha pubblicato uno scatto mentre è a lavoro. Lo si deduce da quell’ammasso di carte che Diletta ha sopra il leggìo. Tuttavia, a catturare l’attenzione di tutti sarà stato, com’è giusto che sia, il vestito che la Leotta indossa. È super scollato, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che si vede un po’ troppo. Ma ecco l’immagine nel minimo dettaglio.

Diletta Leotta, il vestito è super scollato: si vede un po’ troppo

Mai scontata, Diletta Leotta. Nemmeno poco fa. Quando, su Instagram, ha pubblicato uno scatto davvero ‘infuocato’. Pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente, la giornalista di Sky ha condiviso un suo scatto lavorativo. Ne è solita, lo sappiamo. Non a caso, la sua photogallery Instagram è ricca di foto davvero sorprendenti. Così come quest’ultima. Che, come tutte le altre, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi sostenitori. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio:

Ha infiammato o no Instagram, la bella catanese? E, badate bene, non c’entra il colore del vestito. Che, da come si può chiaramente vedere, è rosso fuoco. Piuttosto, è un altro il motivo che fa letteralmente alzare la temperatura dei suoi sostenitori su Instagram. Come mostrato dall’immagine in alto, il l’abito indossato dalla giornalista e conduttrice televisiva è davvero super scollato. E proprio per questo motivo, data anche l’inquadratura laterale, si intravede un po’ troppo. Inutile dirvi, ovviamente, che in un batter baleno la foto ha riscosso un successo davvero spropositato. Senza prendere in considerazione, tra l’altro, i numerosi commenti di apprezzamento per la sua bellezza. In effetti…