Elisabetta Canalis, fa impazzire i fan: il dettaglio che li incuriosisce

Elisabetta Canalis, fa impazzire i fan sul proprio profilo Instagram: il dettaglio delle sue Stories che li incuriosisce è molto particolare

Elisabetta Canalis ormai riesce a coinvolgere tutti i suoi followers, anche oltreoceano, attraverso i social. La showgirl Italiana, ha fatto parlare tanto di se ultimamente, specialmente per le opere sociali in cui la vediamo coinvolta. Elisabetta, ormai sposata e con una figlia, è sempre bellissima e per lei il tempo sembra non passare mai. Ma quali sono i suoi segreti per essere sempre così bella e in forma? Scopriamo insieme un dettaglio inerente proprio al suo aspetto fisico, che ha fatto impazzire i fan.

Elisabetta Canalis incuriosisce i fan con un dettaglio

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano, conquistò tutti con la semplicità, l’allegria, e la bellezza, Ex velina di “Striscia la Notizia“,è stata per anni un volto di spicco su Canale5, insieme a Maddalena Corvaglia, collega e amica storica. Le due si sono trasferite entrambe in America, dove hanno aperto un’attività insieme. Una delle grandi passioni di Elisabetta è proprio lo sport, motivo per cui, decise di aprire una palestra insieme alla Corvaglia. Elisabetta cura molto il fisico e proprio per questo, gira dei piccoli video tutorial per insegnare, gli esercizi basilari da poter eseguire, anche da soli a casa. Ma oggi ha stupito tutti con un nuovo “attrezzo“, decisamente molto inusuale, ma che sta spopolando tra tutti i vip.

Si tratterebbe di un “Manubrio” circolare della nintendo, con cui si può vivere un’esperienza di realtà aumentata. In pratica la finzione si fonde con la realtà, invogliando, chi lo utilizza, a muoversi con piacere, quasi come fosse un gioco. La Canalis oltre ad essere bellissima, ci insegna a prenderci cura di noi stessi, e degli altri, più bisognosi.