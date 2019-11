View this post on Instagram

La gioia che provo è infinita. Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita e questo primo posto me lo godo fino in fondo. Grazie FORTUNA sei appena nato e mi stai ripagando di tutte le fatiche e le notti passate in bianco. Grazie alla mia famiglia @polydoritalia per il sostegno!! Grazie a @dardust @lucamattioni @elisatoffoli @andrea_ringo_rigonat @frenetico @orang3fsu e a tutti gli autori e i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco. Un bacio sul cuore a @vascorossi un grazie speciale a @marsonaudio Grazie a tutti gli amici di @friendsandpartners E alla mia @verocorno e @talofaro Grazie a chi come me ama FORTUNA! E a tutte le persone che mi hanno scelta❤️ Vi amo.