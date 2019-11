Eva Henger, faccia a faccia con la figlia Mecedes e Lucas Peracchi

Eva Henger, faccia a faccia a sorpresa con la figlia Mecedes e Lucas peracchi da Barbara D’Urso nell’ascensore d’oro, le due provano ad avere un confronto

Sta in questo momento accadendo un acceso confronto tra Eva Henger, Mercedes Henger e Lucas Peracchi. Eva nelle scorse settimane, aveva accusato fortemente nei programmi televisivi, Lusas di violenza, nei confronti della figlia Mercedes. Ma vediamo cosa sta accadendo nell’ascensore d’oro tra i tre protagonisti del confronto.

Eva dopo aver accusato nel corso delle scorse settimane, Lucas Peracchi di violenza nei confronti della figlia, ha deciso di presentarsi da Barbara D’Urso per poter avere un confronto col ragazzo. Si inizia con un video riassuntivo di quanto accaduto ed Eva continua a sostenere la tesi secondo cui Lucas è violento nei confronti della figlia Mercedes. A sorpresa si presenta in studio proprio la figlia Mercedes, per avere un confronto con la madre e riuscire a ristabilire gli equilibri familiari. Entrata in ascensore, la giovane riceve immediatamente un caloroso abbraccio da parte della madre. Le due provano a ricostruire quanto accaduto e Mercedes prova a spiegare come, le lacrime versate con la madre fossero dovute a un momento di crisi col compagno, e non per le presunte violenze. La Henger sembra molto dispiaciuta, ma dice di non credere a quanto detto dalla figlia. Le donne verranno poi raggiunte da Lucas Peracchi, che entrato in ascensore si mostra felice per l’abbraccio tra madre e figlia, ma allo stesso tempo è molto arrabbiato. Il giovane sente sulle spalle il peso dei pregiudizi delle persone, dal momento in cui la Herger ha sollevato il dubbio che potesse essere un uomo violento. A questo ponto la donna ha spiegato che la sua preoccupazione è dovuta dall’immenso amore vesto la figlia e dal fatto che non vorrebbe vederla mai più soffrire, anzi, vorrebbe che “Qualcuno la trattasse come una principessa sul palmo della mano“. Lucas prima di uscire dall’ascensore ha specificato di non aver avuto il coraggio di denunciarla per diffamazione, perché il suo unico desiderio è quello di costruire una famiglia unita, ma al momento rimane profondamente deluso e arrabbiato dall’atteggiamento della donna.