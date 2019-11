Gemma Galgani deve lasciare Uomini e Donne?

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani non trova l’amore e ha stancato il pubblico? Deve lasciare il programma o no?

Gemma Galgani è una di quei personaggi ormai storici del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il Trono Over è letteralmente incentrato su di lei, sui suoi amori che finiscono male e quei battibecchi sempre molto divertenti con Tina Cipollari, opinionista storica del programma. Giusto ieri abbiamo visto una rissa sfiorata tra le due dame in cui è dovuta persino intervenire Maria De Filippi. Però, se da una parte il pubblico è contento e si diverte guardando le vicessitudini di Gemma, c’è una fetta di telespettatori che ritiene che la Galgani dovrebbe lasciare il programma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani fuori?

Chi vuole “fuori” Gemma sostiene che la dama di Torino debba rinunciare alla sua partecipazione al programma perché tanto non trova mai l’amore. La Galgani, del resto, non ha avuto molte storie importanti. Ricordiamo Giorgio Manetti, Ennio, Marco e ora Jean Pierre. Eppure anche questa storia non pare procedere per il meglio, anzi. Jean Pierre le ha detto di stare tranquilla e di non “stressargli la vita”. Chi però vuole che Gemma resti è Maurizio Costanzo. Il marito nonché storico conduttore televisivo sostiene infatti che i siparietti della Galgani continuino a richiamare moltissima gente e quindi perché allontanarla dal programma? Per altro come lei ci sono altre donne che non sono riuscite ancora a trovare l’amore nonostante siano nella trasmissione da tempo. Devono andare via tutte?

Gemma e Jean Pierre

Per ora Gemma quindi resta. Almeno fino a quando non si starà stancata lei oppure fin quando, come le auguriamo, non troverà l’amore questa volta per sempre. Per ora, le cose non vanno per il meglio, ma va anche detto che la Galgani non si aiuta molto, concentrando le sue attenzioni su uomini che già da subito sembrano complicati, al di sopra delle due possibilità e soprattutto si dichiarano da subito non interessati a lei.